Spotify Technology SA est une société luxembourgeoise qui propose des services de diffusion de musique numérique. La société permet aux utilisateurs de découvrir des nouveautés, notamment les derniers singles et albums, des listes de lecture, notamment des listes de lecture prêtes à l'emploi élaborées par des fans de musique et des experts, et plus de millions de chansons afin que les utilisateurs puissent écouter leurs préférées, découvrir de nouveaux titres et se constituer une collection personnalisée. Ses utilisateurs peuvent choisir entre Spotify Free, qui ne comprend que la lecture aléatoire, et Spotify Premium, qui comprend une série de fonctionnalités, telles que la lecture aléatoire, l'absence de publicité, les sauts illimités, l'écoute hors ligne, la lecture de n'importe quel titre et l'audio. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales, dont Spotify LTD, et est présente dans plus de 20 pays. Son service offre une expérience d'écoute de la musique sans pause publicitaire.