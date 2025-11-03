Jefferies indique que son objectif de cours de 800 dollars implique un multiple de 38 fois l'EBITDA de l'exercice 2026.
'Nous sommes optimistes quant aux résultats, car nous pensons que la marge brute du troisième trimestre sera au moins conforme aux prévisions, et que celle du quatrième trimestre bénéficiera, par rapport au trimestre précédent, de l'augmentation des prix internationaux, de la saisonnalité du secteur publicitaire et de l'absence de charges réglementaires' indique le bureau d'analyse.
Jefferies estime que la combinaison d'une hausse des prix aux États-Unis d'ici début 2026 (estimation Jefferies : augmentation annuelle du chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros) et d'une accélération des revenus publicitaires place le chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à +2 % au-dessus des prévisions du marché.
L'analyste souligne également que l'atténuation des vents contraires liés aux investissements à court terme (programme de partenariat, vidéo, etc.) devrait contribuer à l'accélération de la croissance de la marge brute pour l'exercice 2026.
Spotify Technology SA est une société luxembourgeoise qui propose des services de diffusion de musique numérique. La société permet aux utilisateurs de découvrir des nouveautés, notamment les derniers singles et albums, des listes de lecture, notamment des listes de lecture prêtes à l'emploi élaborées par des fans de musique et des experts, et plus de millions de chansons afin que les utilisateurs puissent écouter leurs préférées, découvrir de nouveaux titres et se constituer une collection personnalisée. Ses utilisateurs peuvent choisir entre Spotify Free, qui ne comprend que la lecture aléatoire, et Spotify Premium, qui comprend une série de fonctionnalités, telles que la lecture aléatoire, l'absence de publicité, les sauts illimités, l'écoute hors ligne, la lecture de n'importe quel titre et l'audio. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales, dont Spotify LTD, et est présente dans plus de 20 pays. Son service offre une expérience d'écoute de la musique sans pause publicitaire.
