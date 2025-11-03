Jefferies indique que son objectif de cours de 800 dollars implique un multiple de 38 fois l'EBITDA de l'exercice 2026.

'Nous sommes optimistes quant aux résultats, car nous pensons que la marge brute du troisième trimestre sera au moins conforme aux prévisions, et que celle du quatrième trimestre bénéficiera, par rapport au trimestre précédent, de l'augmentation des prix internationaux, de la saisonnalité du secteur publicitaire et de l'absence de charges réglementaires' indique le bureau d'analyse.

Jefferies estime que la combinaison d'une hausse des prix aux États-Unis d'ici début 2026 (estimation Jefferies : augmentation annuelle du chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros) et d'une accélération des revenus publicitaires place le chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à +2 % au-dessus des prévisions du marché.

L'analyste souligne également que l'atténuation des vents contraires liés aux investissements à court terme (programme de partenariat, vidéo, etc.) devrait contribuer à l'accélération de la croissance de la marge brute pour l'exercice 2026.