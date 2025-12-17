L’Académie des arts et des sciences du cinéma a signé un accord exclusif avec YouTube (Alphabet) pour la diffusion en streaming de la cérémonie des Oscars à partir de 2029. Ce partenariat, conclu pour cinq ans, s’étendra jusqu’en 2033 et inclura non seulement la retransmission de la cérémonie elle-même, mais aussi la couverture du tapis rouge, les coulisses et le Governors Ball. Il marque un virage stratégique vers une diffusion plus accessible et numérique de l’événement.

Les Oscars seront disponibles sur YouTube TV pour les abonnés américains, mais aussi gratuitement dans le reste du monde via la plateforme YouTube. Cette nouvelle diffusion remplacera l’actuel partenariat avec Walt Disney et sa chaîne ABC, qui reste en vigueur jusqu’en 2028, année du centenaire des Oscars. À l'international, la retransmission est assurée par Buena Vista International, également détenue par Disney.

YouTube et l’Académie affirment vouloir toucher un public mondial élargi tout en préservant l’héritage culturel des Oscars. Neal Mohan, PDG de YouTube, a salué une opportunité de "rayonner auprès d’un public mondial", tandis que les dirigeants de l’Académie ont mis en avant l’élargissement de l’accès aux contenus liés à l’événement. Ce changement reflète l’évolution des usages vers les plateformes numériques pour les grands rendez-vous culturels.