Micron Technology impressionne, Wall Street applaudit

Le géant américain des puces mémoire émarge à la deuxième place du palmarès du Nasdaq 100, avec un gain de près de 11% au lendemain d'une publication trimestrielle qui a largement dépassé les attentes.

Le groupe basé à Boise (Idaho) a encore surpris le marché, aussi bien sur ses résultats que sur ses perspectives.



Micron a publié un chiffre d'affaires de 41,46 MdsUSD au troisième trimestre de son exercice fiscal, contre un consensus de 35,91 MdsUSD et 9,30 MdsUSD un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 25,11 USD, largement au-dessus des 20,86 USD anticipés.



Le groupe confirme ainsi la forte tension qui règne sur le marché des mémoires DRAM et NAND, dont les versions les plus avancées, comme la HBM, sont devenues indispensables aux infrastructures d'intelligence artificielle.



La rentabilité a également franchi un nouveau cap. La marge brute ajustée a atteint 84,9%, contre 74,9% au trimestre précédent, portée par la hausse des prix de vente et un mix produits plus favorable. Le directeur général, Sanjay Mehrotra, a souligné que la mémoire était devenue un actif stratégique dans l'écosystème de l'IA.



Pour le trimestre en cours, Micron vise un chiffre d'affaires d'environ 50 MdsUSD et un bénéfice ajusté par action proche de 31 USD.



Si le groupe anticipe une amélioration progressive de l'offre à partir de 2028, il estime ne pas avoir de visibilité sur le moment où les capacités de production seront suffisantes pour répondre à la demande.



L'optimisme au rendez-vous chez les analystes



UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé à 1 625 USD. La banque met en avant les 16 Strategic Customer Agreements (SCA), des contrats de long terme assortis de prix planchers, qui pourraient réduire durablement la cyclicité du marché de la mémoire et soutenir des marges structurellement plus élevées. UBS souligne également le fort potentiel de génération de trésorerie, susceptible de financer d'importants rachats d'actions.



AlphaValue estime également que le contexte reste exceptionnellement favorable, la forte demande des hyperscalers pour les applications d'IA continuant d'alimenter la pénurie de mémoire. Le bureau d'études juge toutefois les valorisations des équipementiers européens du secteur déjà exigeantes.

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Bank of America réaffirme sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 1 550 USD, contre 1 500 USD auparavant. La banque estime que le cycle haussier de la mémoire pourrait durer plus longtemps grâce à une meilleure discipline de l'offre et aux contrats stratégiques conclus avec les clients, qui renforcent la visibilité sur les revenus et les marges. Si une normalisation progressive de la rentabilité est attendue à terme, Bank of America considère que le profil bénéficiaire de Micron s'est durablement amélioré.



Wedbush voit également dans cette publication un signal très positif pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Le courtier estime que la demande de mémoire reste largement supérieure à l'offre et que les accords stratégiques conclus avec les principaux clients renforcent encore la visibilité du groupe. Selon lui, ces résultats dissipent les craintes d'un ralentissement des investissements dans l'IA et confirment que le cycle de croissance du secteur technologique reste solidement engagé.



Le titre affiche désormais une progression de près de 300% depuis le début de l'année.