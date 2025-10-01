UBS réaffirme sa recommandation 'neutre' sur Ontex Group avec un objectif de cours abaissé de 6,9 à 6,5 euros, expliquant s'attendre à ce que l'EBITDA de l'exercice 2025 se montre 'légèrement inférieur à la fourchette actuelle des objectifs'.
'Les marchés finaux de la puériculture en Europe restent difficiles, même si la montée en puissance de nouveaux contrats devrait entraîner une amélioration séquentielle de la rentabilité', explique le broker dans sa note sur le groupe belge de produits d'hygiène.
Ontex : UBS réduit son objectif de cours
Publié le 01/10/2025 à 10:51
