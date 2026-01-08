Le groupe de médias affirme avoir résolu tous les problèmes soulevés par WBD le 17 décembre, notamment en fournissant une garantie personnelle irrévocable de Larry Ellison pour la part en capitaux propres du financement.

"La transaction de Netflix, en revanche, contient plusieurs composantes incertaines et a déjà diminué en valeur totale", estime Paramount, rappelant que la proposition de Netflix comprend une part en actions et que le cours de l'action Netflix a reculé.

"L'analyse de Paramount montre que la valeur totale de la transaction Netflix pour les actionnaires de WBD aujourd'hui est de 27,42 dollars par action - indéniablement inférieure à celle de Paramount, 30 dollars en cash", affirme le groupe.