Rolls-Royce annonce sa mise à jour d'activité au 31 octobre 2025, portée par une performance jugée 'solide et conforme aux attentes', selon le directeur général Tufan Erginbilgic, qui y voit un renforcement de la confiance dans l'objectif 2025 de résultat opérationnel sous-jacent de 3,1-3,2 MdGBP et de flux de trésorerie disponible de 3,0-3,1 MdGBP.
La demande reste élevée en aéronautique civile, avec des commandes moteurs et des heures de vol en hausse de 8%. Les améliorations de durabilité des gammes Trent progressent conformément au calendrier.
Le segment Défense bénéficie d'une dynamique soutenue, notamment grâce au programme GCAP et à l'accord Turquie-Royaume-Uni sur le Typhoon. Power Systems profite d'une forte demande des data centers et poursuit le développement de ses nouvelles générations de moteurs. Le pôle SMR franchit des étapes clés en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Le groupe continue d'améliorer son efficacité et son bilan, soutenu par une hausse de notation à BBB+, et a réalisé 0,9 MdGBP de son programme de rachat d'actions d'1 MdGBP.
Pour Saïma Hussain, chargée du dossier chez AlphaValue, cette mise à jour est 'rassurante'. En effet, il est 'difficile de contester cette dynamique' souligne la spécialiste.
Le titre cède malgré tout 1% à Londres alors que les FTSE100 est à l'équilibre.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
