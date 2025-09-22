STMicroelectronics a annoncé lundi qu'il allait rejoindre le conseil d'administration du consortium FiRa, l'instance visant à structurer les groupes industriels autour de l'écosystème à très large bande 'UWB', une technologie devant permettre d'atteindre une précision de localisation en trois dimensions.
Le fabricant de puces indique que Rias Al-Kadi, le directeur général de sa division de connectivité, siégera désormais au conseil du FiRa, déjà composé de représentants de géants technologiques de la trempe d'Apple, Cisco, Google, Samsung ou Qualcomm.
Dans un communiqué, STM dit miser sur l'UWB - un standard de communications sans fil à courte portée qui utilise des ondes radio de largeur de bande importante, de plusieurs centaines de MHz - en vue du développement d'un large éventail d'applications, allant de l'automobile à la maison intelligente.
