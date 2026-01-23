UBS confirme son conseil Neutre sur le titre et ajuste son objectif de cours à 36,7 E (contre 36,5 E) après l'annonce par le groupe de son nouveau plan stratégique.

"Des objectifs ambitieux, avec une forte accélération de la croissance organique, une amélioration des marges et des investissements dans l'entreprise. La mise en oeuvre reste, selon nous, essentielle" indique UBS dans son étude.

Ipsos va investir plus d'un milliard d'euros sur les 5 prochaines années dans des opérations de transformation, majoritairement à travers des acquisitions et des investissements stratégiques. Ce plan sera financé principalement par le free cash-flow.

Le groupe vise un taux de croissance organique annuel de 5% ou plus dès 2028 avec une amélioration de la marge opérationnelle qui devrait se situer à un niveau de 13,5%.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de près de 7 fois avec un rendement d'environ 5%.