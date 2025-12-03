UBS dégrade sa recommandation sur Michelin de "achat" à "neutre" avec un objectif de cours abaissé de 33 à 30 euros, une nouvelle cible ne laissant que 6% de potentiel de hausse pour le titre du fabricant français de pneumatiques.

"Les rachats d'actions actuels fournissent du soutien à court terme, mais quelle sera la suite ?", s'interroge le broker, qui pointe ainsi un risque de dégradation du consensus et la menace que fait peser la concurrence pour le groupe.