Wall Street : dans l'expectative d'un possible shutdown

Les futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100, globalement stables, augurent d'une ouverture attentiste alors qu'il ne reste plus que quelques heures pour que Démocrates et Républicains trouvent un compromis permettant d'échapper à un 'shutdown'.



'On a le sentiment que les responsables des deux bords ne sont pas réellement pressés de trouver un accord, malgré l'approche de la date butoir', pointe Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le professionnel y voit en effet 'un risque à surveiller alors que les indices boursiers américains ont enchaîné les records ces derniers mois, et qu'ils évoluent à des niveaux de valorisation très élevés d'un point de vue historique'.



Alors que selon lui, Wal Street 'price' la perfection (économie résiliente, baisse des taux de la Fed, croissance soutenue des bénéfices des entreprises, etc...), il prévient qu'une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine.



'Elle concerne des centaines de milliers, voire millions, de fonctionnaires, elle peut retarder la publication de chiffres importants, entraîner des perturbations dans les services aériens, impacter la confiance d'une partie de la population américaine...', explique-t-il.



En attendant de savoir si le 'shutdown' prendra effet cette nuit, les intervenants du marché prendront connaissance, une demi-heure après l'ouverture, de l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board pour septembre.



Dans l'actualité des valeurs, CRH est attendu en hausse sensible à l'ouverture, après la présentation par le fournisseur de matériaux de construction de ses objectifs pour les cinq prochaines années, à l'occasion de sa journée des investisseurs à New York.



Merck fait part des résultats positifs d'un essai de phase III évaluant son Winrevair chez des patients récemment diagnostiqués d'hypertension artérielle pulmonaire, avec une réduction de 76% du risque d'événements d'aggravation clinique.



Le groupe de cosmétiques Coty annonce une réorganisation visant à rapprocher ses activités de parfumerie Prestige et Mass Market, pour renforcer les synergies entre les marques, et une revue stratégique complète de sa division Consumer Beauty.