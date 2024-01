(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en hausse mardi, les investisseurs ayant évacué leur nervosité avant la décision sur les taux d'intérêt et avant les résultats de Microsoft et d'Alphabet, propriétaire de Google, ce soir.

Les regards étaient également tournés vers les données de la zone euro, qui ont montré que le bloc de la monnaie unique a évité une récession, bien que le poids lourd qu'est l'Allemagne ait vu son économie se contracter.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 33,57 points, soit 0,4 %, à 7 666,31. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 38,34 points, soit 0,2 %, à 19 349,50 points, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 4,61 points, soit 0,6 %, à 754,89 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,5% à 766,38, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,3% à 16 807,59, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 1,2% à 14 742,05.

Le calendrier économique de cette semaine prévoit que la Réserve fédérale américaine annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt mercredi à 1900 GMT, suivie par la Banque d'Angleterre jeudi à 1200 GMT.

Les deux banques centrales devraient maintenir leurs taux d'intérêt, l'accent étant mis sur le fait de savoir si la Fed et la BoE donnent des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Avant cela, Microsoft et Alphabet, propriétaire de Google, publieront leurs résultats après la clôture du marché américain mardi. Ils étaient respectivement en hausse de 0,1 % et en baisse de 0,6 % à New York au moment de la clôture des marchés boursiers à Londres.

"Microsoft et Alphabet publieront leurs chiffres après la clôture du marché américain ce soir et les investisseurs espèrent que des résultats exceptionnels contribueront à maintenir une dynamique positive parmi les actions. Le S&P 500 et le Nasdaq ont le vent en poupe depuis le début du mois de janvier et des résultats positifs de la part de ces deux géants de la technologie pourraient facilement maintenir le rallye du marché. Cependant, les résultats positifs ne sont pas acquis, et de nombreux titres du groupe des "Magnificent Seven", les méga-capitalisations technologiques, ont montré des signes d'essoufflement ces derniers mois", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Microsoft est considéré comme une bête inarrêtable et les investisseurs espèrent avoir la preuve que les investissements dans l'intelligence artificielle se traduisent désormais par des gains financiers. Pour Alphabet, l'accent sera mis sur le rythme de croissance de sa division d'informatique dématérialisée et sur les revenus publicitaires générés par Google et YouTube. La division "cloud" d'Alphabet a déçu la dernière fois, et une répétition de cette situation ferait l'effet d'un ballon de plomb".

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers à Londres, avec le DJIA en hausse de 0,1 %, l'indice S&P 500 en légère baisse et le Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

Les investisseurs ont également dû digérer des données économiques mitigées en provenance de la zone euro.

Selon une estimation préliminaire rapide d'Eurostat, l'économie de la zone euro a stagné au cours du trimestre, mais s'est légèrement améliorée au cours de l'année.

Le produit intérieur brut du quatrième trimestre 2023 est resté stable par rapport au trimestre précédent, après avoir baissé de 0,1 % au troisième trimestre de l'année.

Sur une base annuelle, le PIB de la zone euro a légèrement augmenté de 0,1%. Au troisième trimestre, le PIB avait stagné en rythme annuel.

L'Allemagne reste le moteur de la faiblesse économique de la zone euro et la récession menace le pays.

Selon Destatis, l'économie allemande s'est contractée de 0,3 % entre octobre et décembre, sur une base trimestrielle corrigée des prix, des variations saisonnières et des effets de calendrier. Au troisième trimestre, le PIB est resté entièrement stable, sans croissance ni décroissance.

En outre, l'institut ifo a déclaré qu'il s'attendait à ce que la production économique de l'Allemagne diminue au cours du premier trimestre de 2024.

L'institut de recherche basé à Munich s'attend à une baisse du PIB de 0,2 % au premier trimestre 2024.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2 %.

La livre était cotée à 1,2665 USD à la clôture des marchés boursiers mardi à Londres, en légère baisse par rapport à 1,2675 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0839 USD, en hausse par rapport à 1,0802 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,80 yens, en hausse par rapport à 147,72 yens.

Dans le FTSE 100, IMI a augmenté de 1,6%.

La société a nommé Jamie Pike comme son futur président. M. Pike prendra ses fonctions au début de l'année 2025, "à l'issue d'un processus de sélection complet et dans le cadre de ses activités de planification de la succession".

M. Pike succédera à Robert Smith, qui prévoit de se faire réélire lors de l'assemblée générale annuelle de 2024 afin de faciliter la transition. Il se retirera ensuite le 31 décembre.

M. Pike est actuellement président de Spirax-Sarco Engineering, fonction qu'il quittera en 2024 après neuf ans en tant qu'administrateur.

Les actions de Spirax-Sarco ont augmenté de 0,5 % mardi.

Roy Twite, directeur général de l'IMI, a déclaré : "Nous sommes ravis que Jamie rejoigne l'IMI : "Nous sommes ravis que Jamie rejoigne le conseil d'administration et prenne la présidence l'année prochaine. Il apporte une grande expérience des conseils d'administration des sociétés cotées en bourse et une connaissance approfondie de l'ingénierie. J'ai hâte de travailler avec lui".

Le fabricant de rhum Diageo a gagné 0,7 %.

Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre a chuté de 2,8 % à 15,18 milliards USD, contre 15,61 milliards USD un an plus tôt.

Cette baisse est due à un déclin des ventes nettes organiques en Amérique latine et dans les Caraïbes, où elles se sont contractées de 23 % par rapport à l'année précédente. Diageo a déclaré que cela était le résultat d'une forte comparaison avec l'année précédente, ainsi que "d'une consommation plus faible et d'une baisse de la consommation due aux pressions macroéconomiques dans la région".

Le bénéfice avant impôt a chuté de 15 %, passant de 3,61 milliards de dollars l'année précédente à 3,08 milliards de dollars.

Malgré ces mauvais résultats, Diageo a augmenté son dividende intérimaire de 5,0 %, passant de 38,57 cents US à 40,50 cents US.

Ailleurs dans le FTSE 100, les constructeurs de maisons ont été mitigés suite à des changements de notation.

Taylor Wimpey a augmenté de 1,5 %, après que Bank of America ait relevé le titre à "acheter".

Pendant ce temps, Barratt Developments et Persimmon ont perdu 1,2 % et ont augmenté de 0,5 %, respectivement. BofA a ramené Barratt à "sous-performance" et Persimmon à "neutre".

Dans le FTSE 250, Carnival a augmenté de 3,0 %, après avoir prédit une baisse des bénéfices en raison de la réorientation des itinéraires due aux perturbations en mer Rouge, bien que l'opérateur de navires de croisière ait salué des réservations récentes "robustes".

Carnival a déclaré qu'il s'attendait à une baisse de 0,07 à 0,08 USD de son bénéfice ajusté par action pour son exercice financier se terminant en novembre, la majeure partie de ce bénéfice étant affectée par le deuxième trimestre.

Carnival a indiqué qu'il allait modifier les itinéraires de 12 navires de sept marques différentes, qui devaient passer par la mer Rouge jusqu'en mai 2024.

La compagnie n'a toutefois pas constaté d'impact sur les tendances de réservation en raison de la situation en mer Rouge et n'a pas d'autres transits en mer Rouge jusqu'en novembre 2024", a ajouté la compagnie.

Auction Technology a fait un bond de 20 %.

L'opérateur de vente aux enchères en ligne basé à Londres a déclaré que l'année avait commencé "conformément aux attentes", avec un revenu total de 43,9 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 31 décembre, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré que les transactions sont conformes à ses perspectives pour 2024, qui reflètent une amélioration anticipée des performances grâce à la stabilisation des prix des actifs industriels et commerciaux, ainsi qu'aux contributions de ses revenus de services à valeur ajoutée.

Le chiffre d'affaires organique devrait augmenter de 5 à 8 % par rapport aux 135,2 millions de livres sterling de l'exercice 2023. La société prévoit également de maintenir une marge de 46 % pour le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements.

Le pétrole Brent était coté à 82,32 USD le baril à la clôture des marchés boursiers à Londres mardi, en hausse par rapport aux 82,01 USD de la fin de journée de lundi. L'or était coté à 2 033,15 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 026,77 USD.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, GSK publie ses résultats annuels.

Le calendrier économique prévoit des données sur l'inflation des prix à la consommation en Allemagne.

