Amerant Bancorp Inc est une société de holding bancaire. La société opère par l'intermédiaire de ses principales filiales, Amerant Bank, N.A. (la banque), Amerant Investments, Inc, Amerant Trust, N.A. et Elant Bank and Trust Ltd. La société offre aux particuliers et aux entreprises des États-Unis, ainsi qu'à une clientèle internationale sélectionnée, des services de dépôt, de crédit et de gestion de patrimoine. La...