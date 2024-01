Les ventes de véhicules utilitaires sportifs (SUV) ont augmenté en décembre, tandis que les ventes de petites voitures ont chuté malgré des remises importantes, selon des données fournies par les constructeurs automobiles indiens lundi.

Alors que les ventes de véhicules d'entrée de gamme restent faibles en raison de l'inflation, les constructeurs automobiles ont bénéficié des ventes de véhicules haut de gamme, destinés à une population plus aisée qui n'a pas été affectée par la hausse des prix.

Maruti Suzuki et Mahindra & Mahindra ont fait état d'une croissance des ventes de SUV sur le marché intérieur de 24 % et 39 % respectivement en glissement annuel.

Le segment des SUV des constructeurs automobiles indiens a bénéficié d'une forte demande tout au long de l'année dernière.

Mahindra, qui fabrique des SUV tels que le Thar, le Scorpio et le XUV, a connu plusieurs mois de ventes record dans cette catégorie en 2023. Depuis le début de l'exercice, ses ventes ont augmenté de 20 à 57 % chaque mois.

Les ventes de SUV ont représenté 36 % des ventes nationales de véhicules de tourisme de Maruti depuis le début de l'exercice, contre 22 % lors de l'exercice précédent, alors qu'elles représentent la quasi-totalité des ventes de véhicules de tourisme de Mahindra.

La fin de l'année, où les constructeurs automobiles accordent généralement des remises plus importantes, associée à une faible demande pour les véhicules d'entrée de gamme, a incité Maruti à augmenter les remises sur ses modèles les moins chers de 40 à 45 %.

Toutefois, les ventes de ses petites voitures, telles que l'Alto et la Baleno, ont baissé de 29 %. Cette baisse est également due, en partie, à la modération des ventes en gros de Maruti.

Tata Motors a fait état d'une croissance de 8 % de ses ventes de véhicules particuliers sur le marché intérieur, sans préciser les taux de croissance des différentes catégories de voitures.

Parmi les deux-roues, les ventes intérieures de Bajaj Auto et de TVS Motor ont fait un bond de 26 % et 27 % respectivement, tandis que les ventes de motos Royal Enfield d'Eicher Motors ont chuté de 7 %.

Bajaj et d'autres fabricants de deux-roues ont bénéficié de la saison des mariages qui s'est déroulée durant la première moitié du mois, selon les analystes. (Reportage de Varun Vyas et Nandan Mandayam à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami et Lisa Shumaker)