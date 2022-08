Les banques canadiennes doivent faire face à une baisse de leurs bénéfices au troisième trimestre en raison des provisions et des difficultés des marchés.

Les banques, qui commenceront à publier leurs résultats trimestriels mercredi prochain, bénéficieront de marges accrues grâce à des taux d'intérêt plus élevés, tandis que la croissance des prêts reste forte malgré un certain ralentissement des prêts hypothécaires, ce qui aidera à compenser les baisses enregistrées ailleurs.

Les six grandes banques canadiennes - la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque de Montréal (BMO), la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque Nationale du Canada - devraient annoncer une baisse moyenne de 3,7 % du bénéfice par action (BPA) ajusté par rapport au trimestre précédent et à l'année précédente.

La plupart des banques ont dépassé les attentes en matière de bénéfices au cours des derniers trimestres, car les actifs sous gestion et les revenus des opérations et des transactions ont grimpé en flèche, et les provisions pour pertes sur créances sont restées faibles, ce qui a compensé la pression exercée sur les marges par les taux d'intérêt historiquement bas. Ces tendances sont en train de s'inverser.

"La hausse des taux d'intérêt est un vent arrière", a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel, qui prévoit une hausse des marges de cinq à six points de base dans l'ensemble du groupe. "Le vent contraire est celui des provisions. Elles ont été négatives dans de nombreuses banques pendant cinq ou six trimestres, ce qui n'est pas normal."

Hors provisions et impôts, les analystes du Credit Suisse estiment la croissance moyenne des bénéfices à 6 % par rapport à l'année dernière et à 3 % par rapport au trimestre précédent.

Les banques pourraient également ralentir le rythme des rachats d'actions "afin de préserver le capital pour un éventuel ralentissement", selon les analystes de Barclays.

Les analystes s'attendent à ce que les plus fortes baisses de BPA par rapport à l'année précédente soient enregistrées par RBC et BMO, qui ont les plus grandes activités sur les marchés des capitaux. L'indice boursier de Toronto a perdu 10 % au cours du troisième trimestre fiscal des banques.

La Banque Scotia et la TD, dont l'exposition aux marchés est moins importante, devraient être les plus performantes.

Les investisseurs et les analystes attendent également des mises à jour sur les grandes opérations de BMO et de TD aux États-Unis, en particulier l'acquisition de First Horizon par cette dernière, qui devrait être conclue d'ici la fin novembre, mais qui pourrait faire face à des défis réglementaires.

"Ce sera une ingérence politique assez démesurée et indue" si elle était bloquée, a déclaré M. Madden. "En fin de compte, elle finit probablement par se conclure, mais peut-être qu'elle se traîne" jusqu'en 2023.