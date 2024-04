BayCurrent Consulting , Inc. est une société basée au Japon qui fournit des services de conseil en matière de gestion d'entreprise et de technologie de l'information (TI). L'activité principale de la société comprend trois domaines. Le service de conseil en stratégie et en processus commerciaux est impliqué dans la fourniture de stratégies commerciales, telles que les stratégies de marketing et de vente. Le service informatique est impliqué dans la fourniture d'une assistance pour les systèmes d'information, comme l'introduction, la planification et la conception. Le service d'intégration de systèmes est impliqué dans la fourniture d'une assistance pour les activités d'intégration de systèmes, y compris la conception de systèmes et le développement de logiciels, entre autres. La société est également impliquée dans la fourniture de services de conseil liés aux activités à l'étranger.