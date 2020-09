China MeiDong Auto Holdings Limited : La configuration est positive 16/09/2020 | 08:44 achat En cours

Cours d'entrée : 28.95HKD | Objectif : 40HKD | Stop : 22.75HKD | Potentiel : 38.17% Le titre China MeiDong Auto Holdings Limited présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 40 HKD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 13.8 HKD.

Points faibles La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 44.96 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 44.96 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Données financières CNY USD EUR CA 2020 20 493 M 3 026 M 2 555 M Résultat net 2020 749 M 111 M 93,3 M Tréso. nette 2020 1 190 M 176 M 148 M PER 2020 40,2x Rendement 2020 1,24% Capitalisation 31 523 M 4 648 M 3 930 M VE / CA 2020 1,48x Capi. / CA 2021 1,19x Nbr Employés 4 763 Flottant 43,2% Prochain événement sur CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED 24/03/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 24,18 CNY Dernier Cours de Cloture 25,33 CNY Ecart / Objectif Haut 19,8% Ecart / Objectif Moyen -4,54% Ecart / Objectif Bas -50,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tao Ye Chief Executive Officer & Executive Director Fan Ye Chairman Ki Chi Jip Independent Non-Executive Director Liu Yu Luo Executive Director & VP-Human Resources Chou Wang Independent Non-Executive Director