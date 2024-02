Le groupe CLIQ Digital est une société basée en Allemagne. La société vend des services de streaming par abonnement qui regroupent des films et des séries, de la musique, des livres audio, des sports et des jeux aux consommateurs du monde entier. La société octroie des licences de contenu de streaming à des partenaires, les regroupe et vend le contenu par le biais de ses nombreux services de streaming. La société est un spécialiste de la publicité en ligne et de la création de services de streaming qui sont annoncés à des groupes de consommateurs spécifiques.

Secteur Internet