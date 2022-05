Le dollar glisse vers son niveau le plus bas sur un mois alors que les commentaires de Lagarde stimulent l'euro

Les commentaires de Mme Lagarde impliquent une augmentation d'au moins 50 points de base du taux de dépôt de la BCE et entretiennent la spéculation sur des hausses de taux plus importantes cet été pour lutter contre une inflation record, due en partie à la hausse des prix de l'énergie en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à des mesures de relance massives du secteur public.

L'euro était en hausse de 0,39 % à 1,0732 $ à 10 h 45, heure de l'Est. Au cours des sept dernières séances, la monnaie unique a rebondi de 3,7 % après être tombée à son plus bas niveau depuis janvier 2017, à 1,0349 $, au début du mois.

Aux États-Unis, la plupart des resserrements prévisibles de la Réserve fédérale américaine ont probablement déjà été pris en compte, a déclaré Marshall Gittler, responsable de la recherche sur les investissements chez BDSwiss Holding.

"Cette différence d'attentes pourrait propulser l'EUR/USD encore plus haut au cours des prochaines séances, car le marché n'a que récemment commencé à réévaluer ce différentiel", a-t-il déclaré.

Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de mai de la Fed doit être publié mercredi.

Contre un panier d'autres devises majeures, le dollar était en baisse de 0,362% à 101,77, son plus bas niveau depuis le 26 avril.

Le billet vert s'est encore affaibli après que des données ont montré que l'activité commerciale américaine a ralenti modérément en mai, la hausse des prix ayant refroidi la demande de services, tandis que de nouvelles contraintes d'approvisionnement dues aux blocages de COVID-19 en Chine et à la guerre en Ukraine ont entravé la production dans les usines.

S&P Global a déclaré que son indice de production PMI composite américain flash, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a montré que le rythme de croissance était le plus lent en quatre mois.

La livre sterling a fortement chuté par rapport au dollar américain après que les données PMI ont montré que la dynamique du secteur privé britannique a ralenti beaucoup plus que prévu ce mois-ci, ajoutant aux inquiétudes de récession alors que les pressions inflationnistes augmentent. La livre britannique était en baisse de 0,56 % à 1,2515 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a baissé de 0,43 % à 0,7080 $, tandis que le kiwi a perdu 0,41 % à 0,6441 $, un jour avant que la Reserve Bank of New Zealand ne relève son taux directeur d'un demi-point, selon les prévisions.

Le sentiment général est toutefois resté fugace, les traders étant prêts à fuir d'une classe d'actifs à une autre au premier signe de faiblesse.

Un indice de la volatilité du marché des devises s'est établi à 9,46 %, non loin d'un sommet de deux ans au-dessus de 10,5 % atteint plus tôt ce mois-ci.

Graphique : positions en euros - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwezamkpw/euro%20positions.JPG

