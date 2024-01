La situation de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est bien meilleure qu'elle ne l'était après que la Russie ait coupé l'approvisionnement l'hiver dernier, mais l'instabilité au Moyen-Orient pourrait encore faire monter en flèche les prix de l'énergie, a déclaré le directeur de la société d'énergie E.ON.

L'effondrement soudain de la relation énergétique que l'Allemagne entretenait depuis des décennies avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 20 février a laissé l'Allemagne à la recherche d'un approvisionnement et a ralenti la plus grande économie d'Europe, la faisant basculer dans la récession l'année dernière.

"Il faudrait beaucoup de choses pour qu'il y ait des pénuries de gaz cet hiver", a déclaré le PDG Leonhard Birnbaum au journal Rheinische Post dans une interview publiée mardi, notant que les magasins étaient pleins et que la Chine, le plus grand acheteur de gaz liquéfié, en achetait désormais moins.

Cependant, étant donné qu'une grande partie du GNL dont l'Allemagne dépend actuellement provient du Golfe, l'instabilité dans cette région aurait un impact, a-t-il fait remarquer.

"S'il y a une escalade, cela aura un impact sur tous les marchés de l'énergie", a-t-il déclaré. "Ils sont plus imbriqués qu'auparavant : non seulement les prix du pétrole, mais aussi ceux du gaz et de l'électricité. Le golfe Persique est la principale voie d'acheminement du pétrole et du GNL.

Au Yémen, les militants houthis soutenus par l'Iran ont multiplié les attaques contre les navires en mer Rouge pour montrer leur soutien au groupe islamiste palestinien Hamas qui lutte contre Israël à Gaza.

Ces attaques ont incité certaines compagnies maritimes à dérouter les navires.

M. Birnbaum a ajouté qu'il n'y avait aucune chance que les centrales nucléaires allemandes mises hors service soient un jour réactivées, ce que les politiciens de l'opposition ont demandé depuis qu'Isar 2, la dernière centrale allemande, a été mise hors service en avril.

"Isar 2 ne sera pas remise en service", a-t-il déclaré. "Elle est déjà en cours de démantèlement. Ce n'est même plus techniquement possible".