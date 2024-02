Flat Glass Group CO., LTD. est une société basée en Chine qui s'occupe principalement de la recherche, du développement, de la fabrication et de la vente de produits en verre. Les principaux produits de la société sont le verre photovoltaïque, le verre flotté, le verre technique et le verre domestique. En outre, la société est également engagée dans l'exploitation et la vente de mines de quartz et de verre et dans la construction de centrales photovoltaïques par approvisionnement en ingénierie (EPC). La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.