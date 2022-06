Factbox - La réponse de la SEC au rallye des "actions mèmes".

La refonte proposée serait le plus grand changement des règles de Wall Bourse depuis 2005 et affecterait presque tous les coins du marché, des courtiers sans commission aux teneurs de marché et aux bourses.

Le Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé vendredi à la SEC, ainsi qu'à d'autres régulateurs, de faire davantage pour protéger les marchés contre des événements similaires.

L'impulsion du changement est venue de ce que l'on appelle le "rallye Reddit" de janvier 2021, au cours duquel GameStop Corp et d'autres "actions mèmes" populaires sur les médias sociaux ont atteint des sommets extrêmes grâce à l'achat d'investisseurs négociant massivement par le biais de Robinhood et d'autres courtiers de détail sans commission.

La volatilité intense a entraîné de grosses pertes pour les fonds spéculatifs qui avaient parié contre les actions mèmes.

Elle a également conduit Robinhood et d'autres à restreindre les transactions sur les titres concernés, freinant ainsi le rallye, exaspérant les investisseurs particuliers et ébranlant la confiance du marché.

Voici quelques-unes des questions que la SEC examine de près :

PAIEMENT DU FLUX D'ORDRES

Gary Gensler, le chef de la SEC, a critiqué le paiement pour le flux d'ordres (PFOF), une pratique dans laquelle certains courtiers sans commission génèrent des revenus en envoyant les ordres des clients aux teneurs de marché de gros en échange de paiements, plutôt qu'aux bourses.

Il a déclaré qu'une interdiction de cette pratique n'était pas exclue, car elle soulève des conflits d'intérêts potentiels, les courtiers étant incités à encourager les clients à négocier plus fréquemment pour maximiser les paiements.

La frénésie des mèmes boursiers a mis en évidence les préoccupations concernant la manière dont la PFOF augmente la complexité et la fragilité potentielle des marchés des valeurs mobilières, selon le rapport de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.

Les partisans affirment que la PFOF est l'une des principales raisons pour lesquelles les maisons de courtage ont pu cesser de facturer des commissions de négociation, et que les investisseurs particuliers obtiennent souvent un prix plus bas et meilleur que celui qu'ils obtiendraient sur la bourse principale.

LES INCITATIONS NUMÉRIQUES AU TRADING

M. Gensler a critiqué la "gamification du trading" dans laquelle les maisons de courtage sans commission encouragent le trading excessif en utilisant des lumières, des bruits, des notifications et d'autres gadgets pour générer plus de PFOF.

Il a également souligné l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'analyse prédictive des données et de l'apprentissage automatique pour pousser les produits.

En août https://www.reuters.com/legal/transactional/us-markets-regulator-wants-public-feedback-firms-digital-engagement-practices-2021-08-27 2021, la SEC a publié une consultation sur de nouvelles règles potentielles visant à limiter la gamification et autres "incitations à l'engagement numérique." L'agence devrait procéder à une modification des règles https://www.reuters.com/business/finance/will-games-stop-sec-mulls-crackdown-trading-apps-2022-01-26 dans les mois à venir.

Vendredi, le Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis a exhorté le Congrès à adopter une législation obligeant la SEC à étudier la manière dont ses règles doivent être modifiées pour faire face aux nouveaux développements technologiques, tels que les pratiques d'engagement numérique et l'activité du marché axée sur les médias sociaux.

CONCENTRATION, PRIX

La saga GameStop a mis en évidence le petit nombre de teneurs de marché - des courtiers qui exécutent des transactions et affichent publiquement des cours d'achat et de vente pour que d'autres puissent négocier - qui dominent le marché de détail, ce qui peut poser des problèmes de concurrence, a déclaré M. Gensler.

La commission des services financiers de la Chambre des représentants a déclaré qu'au moment du rallye Reddit, Robinhood n'était connecté à aucune bourse, et que sur les six teneurs de marché vers lesquels Robinhood acheminait tous les ordres de ses clients, presque tous étaient incapables d'exécuter des transactions sur certaines actions mèmes en raison du stress du marché.

"Si tous ces teneurs de marché avaient été incapables d'exécuter des transactions, Robinhood aurait été incapable d'exécuter des transactions pour le compte de ses clients", indique le rapport.

Presque toutes les transactions de détail sont exécutées en dehors des bourses.

Cela est dû en partie aux règles qui permettent aux teneurs de marché de proposer des améliorations de prix fractionnelles inférieures au centime sur les offres et les demandes, alors que les bourses doivent coter en centimes.

Gensler a déclaré que cela a créé un terrain de jeu inégal dans la concurrence pour les ordres de détail.

Gensler a demandé au personnel de la SEC de recommander des changements potentiels pour harmoniser la capacité d'afficher des cotations en sous-penny sur et hors bourse.