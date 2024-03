Granges AB est une entreprise d'aluminium basée en Suède. Elle se spécialise dans les produits en aluminium laminé destinés à la fabrication de produits thermiques brasés. La société propose son offre aux fabricants d'équipements originaux (OEM), en les aidant à développer des produits. Ses compétences clés comprennent : le brasage et le traitement, les propriétés mécaniques, la corrosion, la lubrification, la chimie et les surfaces. La société dispose d'installations de recherche et développement (R&D) et de production en Suède et en Chine.

Secteur Aluminium