La nouvelle structure du groupe permet d’internationaliser la direction et de renforcer la collaboration

Saint-Gall, le 16 mai 2024 Le groupe Helvetia adapte sa structure au 1er juillet 2024 et renforce sa dimension internationale. Parallèlement, des changements interviendront au sein des membres de la direction du groupe. En s’appuyant sur ses forces, Helvetia jette les bases lui permettant de continuer à créer de la valeur pour sa clientèle, son personnel et ses actionnaires, même dans un environnement plus difficile. Helvetia adapte la structure du groupe et tient ainsi compte de son évolution de ces dernières années d’une assurance suisse vers un groupe avec une forte présence internationale: sa nouvelle organisation renforcera sa dimension internationale, rationalisera sa direction et garantira la proximité avec sa clientèle. Helvetia franchira ainsi la prochaine étape stratégique de son évolution vers un groupe d’assurances international intégré. Les adaptations organisationnelles amélioreront les cadres permettant d’exploiter le savoir-faire à l’échelle du groupe et de créer ainsi, à l’avenir également, de la valeur pour sa clientèle, son personnel, ses actionnaires et toutes les autres parties prenantes. Au 1er juillet 2024, la direction du groupe Helvetia se composera des segments suivants: L’Espagne deviendra désormais un segment à part entière et fera partie de la direction du groupe. L’importance de l’Espagne en tant que deuxième plus grand marché d’Helvetia sera ainsi prise en compte.

Les unités de marché de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche constitueront un segment à part entière appelé GIAM (German, Italian and Austrian Markets).

Le unités de marché du Suisse et du Specialty Markets resteront des segments distinctes. En outre, les fonctions de groupe suivantes seront représentées au sein de la direction du groupe: Group Risk Management sera renforcée en tant que nouvelle fonction du groupe.

Group Finance se verra attribuer plus de compétences pour le pilotage financier du groupe.

Group Asset Management sera responsable de la gestion de tous les placements de capitaux dans le cadre d’une gouvernance centralisée.

Group Technology se focalisera sur le développement de solutions technologiques d’avenir, sur la promotion des innovations et sur la réalisation d’économies d’échelle au-delà du groupe.

Group Human Resources deviendra une fonction au sein de la direction du groupe afin de tenir compte de l’importance stratégique des sujets relatifs au personnel.

Les domaines de direction du groupe actuels Group Corporate Center et Group Actuary disparaîtront et leurs fonctions seront réattribuées. «Ces dernières années, Helvetia s’est développée d’une assurance suisse vers un groupe avec une forte présence internationale. Avec la nouvelle structure du groupe, nous adaptons la direction d’Helvetia à cette évolution positive. Les marchés international sont mieux représentés au sein de la direction du groupe. Parallèlement, nous renforçons les fonctions du groupe, tout en conservant la pleine responsabilité locale du marché et des résultats», explique Fabian Rupprecht, Group CEO d’Helvetia. Juan Estallo, Thomas Neusiedler, Sandra Hürlimann et Esther Roman siègent désormais à la direction du groupe

Plusieurs changements interviendront au sein de la direction du groupe Helvetia: Juan Estallo dirigera le segment Espagne. De nationalité espagnole, il était jusqu’à présent CEO de Liberty Seguros Europe et rejoindra Helvetia au 1 er septembre 2024. Jusqu’à cette date, Fabian Rupprecht dirigera le nouveau segment à titre intérimaire.

septembre 2024. Jusqu’à cette date, Fabian Rupprecht dirigera le nouveau segment à titre intérimaire. L’Autrichien Thomas Neusiedler sera le nouveau responsable du segment GIAM et sera membre de la direction du groupe à compter du 1 er juillet 2024. Il assumera ce rôle en plus de sa fonction de CEO Helvetia Autriche.

juillet 2024. Il assumera ce rôle en plus de sa fonction de CEO Helvetia Autriche. Jusqu’ici responsable de la division Analytics & Group Solutions du groupe Helvetia, Sandra Hürlimann, qui a la double nationalité suisse et hongroise, deviendra Group CTO au 1 er juillet 2024 et membre de la direction du groupe.

juillet 2024 et membre de la direction du groupe. La responsable du domaine Group Human Resources devient Esther Roman le 16 septembre 2024. De nationalité espagnole, elle occupait précédemment les fonctions de Group Head Human Resources & Communications et était membre du Comité de direction du groupe Mibelle. Roland Bentele restera à la tête du domaine jusqu’à sa prise de fonctions.

Le recrutement pour la direction de Group Risk Management est encore en cours. Des informations sur les personnes retenues seront données en temps voulu. Entre-temps, Peter Bamert, Group CRO, assumera la direction intérimaire de Group Risk Management. Roland Bentele, directeur du Corporate Center, et Markus Gemperle, CEO Europe, ont décidé il y a quelque temps déjà de prendre leur retraite anticipée à la fin de l’année. Roland Bentele travaille pour Helvetia depuis 2014. Markus Gemperle a travaillé 36 ans au sein de l’entreprise. Tous deux quitteront la direction du groupe le 30 juin 2024 et resteront dans l’entreprise jusqu’à la fin de l’année afin d’accompagner la transition. Le 1er avril 2025, Beat Müller, directeur actuariat groupe, prendra également sa retraite anticipée. Il travaille pour Helvetia depuis 1990 et quittera la direction du groupe le 30 juin 2024. Il continuera à apporter son soutien dans différents thèmes et organes jusqu’à sa retraite. Ces quatre dernières années, Achim Baumstark, Group CTO, a été responsable des sujets technologiques du groupe et du marché suisse. Il a exprimé le souhait de se concentrer sur le rôle de CTO Suisse au cours des années à venir. «Roland Bentele, Markus Gemperle, Achim Baumstark et Beat Müller ont largement contribué au développement d’Helvetia ces dernières années et ainsi permis l’évolution positive de l’entreprise. Leur départ de la direction du groupe entraînera un changement générationnel. Je les remercie d’ores et déjà pour leur engagement sans faille en faveur d’Helvetia et souhaite beaucoup de bonheur à ceux qui partent à la retraite», déclare Fabian Rupprecht en hommage aux membres qui quittent la direction du groupe. Il ajoute: «Parallèlement, je me réjouis que nous puissions renforcer la direction du groupe avec Juan Estallo, Thomas Neusiedler, Sandra Hürlimann et Esther Roman. Ils ont tous l’expertise nécessaire pour porter avec dynamisme le développement d’Helvetia au cours des années à venir. Ensemble, nous poserons des jalons pour l’avenir d’Helvetia dans le cadre de l’examen stratégique déjà communiqué. Je me réjouis de notre collaboration et leur souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions. Avec les membres de la direction du groupe nouvellement nommés, Helvetia évolue également en termes de diversité à différents égards.» Organigramme du groupe Helvetia au 1er juillet 2024 Analystes Philipp Schüpbach

