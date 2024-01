Inchcape plc est un distributeur automobile mondial basé au Royaume-Uni, qui opère sur environ 40 marchés avec un portefeuille de marques automobiles. Ses segments comprennent la distribution et la vente au détail. Le segment de la distribution comprend l'APAC, l'Europe et l'Afrique, ainsi que les Amériques, et se consacre à la vente de véhicules neufs et d'occasion ainsi qu'aux services logistiques là où la société est un distributeur, parallèlement aux activités après-vente associées de service, de réparation de carrosserie et de vente de pièces détachées. Le secteur de la vente au détail comprend le Royaume-Uni et l'Europe, qui se consacre à la vente de véhicules neufs et d'occasion, ainsi qu'aux activités après-vente associées, à savoir l'entretien, les réparations de carrosserie et la vente de pièces détachées. La société fournit une gamme de services à ses partenaires fabricants d'équipements d'origine (OEM), tels que la planification des produits, la logistique, la marque et le marketing, la gestion des canaux de distribution, les services de vente au détail et les services après-vente. Elle dispose d'environ 1 000 points de vente au détail et réseaux de distribution.

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)