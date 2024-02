Linde plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'ingénierie et de production de gaz industriels. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente de gaz industriels (86,3%). Le CA par marché se ventile entre chimie et énergie (25%), industrie manufacturière (19%), santé (16%), métaux et exploitation minière (14%), industrie agroalimentaire (10%), industrie électronique (9%) et autres (7%) ; - prestations d'ingénierie de surface (8,3%) ; - autres (5,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,9%), Etats-Unis (31,6%), Allemagne (11%), Chine (7,9%), Australie (4,1%), Brésil (3,5%) et autres (36%).

Secteur Produits chimiques de base