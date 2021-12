ProPhase Labs, Inc. est une société de sciences et technologies médicales. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les produits de consommation et les services de diagnostic. Le segment des produits de consommation est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication, la distribution, le marketing et la vente de produits de santé grand public en vente libre (OTC) et de compléments alimentaires...