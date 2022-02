Renasant Corporation est une société de portefeuille bancaire qui possède et exploite Renasant Bank et Renasant Insurance, Inc. Les secteurs de la société comprennent les banques communautaires, l'assurance et la gestion de patrimoine. Le segment des banques communautaires offre une gamme de services bancaires et financiers aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises, y compris des comptes chèques et des...