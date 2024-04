Renasant Corporation possède et exploite Renasant Bank. La société opère à travers trois segments : Le segment des banques communautaires, le segment de l'assurance et le segment de la gestion de patrimoine. Le segment des banques communautaires offre une gamme complète de services bancaires et financiers aux particuliers et aux entreprises de toutes tailles, y compris des comptes chèques et d'épargne, des prêts aux entreprises et aux particuliers, des prêts basés sur l'actif, l'affacturage et le crédit-bail d'équipement, ainsi que des installations de dépôt en coffre-fort et de nuit. Le secteur de l'assurance comprend une agence d'assurance à service complet qui propose toutes sortes d'assurances commerciales et personnelles par l'intermédiaire de divers assureurs. Le secteur de la gestion de patrimoine, par l'intermédiaire de la division Trust, offre une gamme de services fiduciaires, y compris l'administration de plans d'avantages sociaux, la gestion de comptes fiduciaires, y compris les comptes d'avantages sociaux des particuliers et des entreprises et les comptes de dépôt. La division Financial Services propose des rentes fixes et variables, des fonds communs de placement et d'autres services d'investissement.

Secteur Banques