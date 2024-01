ResMed, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux et de logiciels de diagnostic, de traitement et de gestion des troubles respiratoires (notamment troubles respiratoires du sommeil). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - dispositifs médicaux (50,4%) ; - masques (37,9%) ; - logiciels en tant que services (11,7%). A fin juin 2020, le groupe dispose de 6 sites de production implantés aux Etats-Unis (2), en Australie, en Chine, à Singapour et en Malaisie. 61,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés