Ryanair a déclaré à Boeing que si des clients américains refusaient de prendre livraison d'avions 737 MAX 10, elle les achèterait "au juste prix", ont déclaré les dirigeants lundi.

La compagnie irlandaise, la plus importante d'Europe en nombre de passagers, a déjà 150 commandes fermes pour le MAX 10, le plus gros avion de la famille 737, et des options pour 150 autres, les premières livraisons étant prévues pour 2027.

Elle s'attend à ce que le jet soit certifié d'ici la fin de l'année et à ce qu'il puisse voler au début de l'année prochaine, malgré l'interdiction d'exploitation des MAX 9 décrétée par la Federal Aviation Administration à la suite de l'explosion en vol d'un panneau de la cabine d'un nouvel avion d'Alaska Airlines.

Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, dont la compagnie a commandé 277 MAX 10 avec des options pour 200 autres, a déclaré la semaine dernière que sa compagnie élaborerait un nouveau plan de flotte qui n'inclurait pas le modèle, qui avait déjà été embourbé dans des retards de réglementation et de livraison avant l'incident d'Alaska Airlines.

"Nous leur avons dit que si certaines de ces compagnies aériennes américaines ne veulent pas prendre les MAX 10, Ryanair prendra ces avions", a déclaré Michael O'Leary, directeur général du groupe Ryanair, lors d'une présentation des résultats trimestriels de la compagnie.

Il a qualifié le MAX 10 de "transformation" et a déclaré que Boeing produirait toujours d'excellents avions "mais que la qualité devait être améliorée".

Le directeur financier de Ryanair, Neil Sorahan, a déclaré que les commentaires faits la semaine dernière par Kirby de United étaient "inutiles".

"Si Scott Kirby ne veut pas prendre ses MAX 10, nous serons ravis de les prendre à un prix raisonnable", a déclaré M. Sorahan lors d'une interview.

M. Sorahan a déclaré qu'il avait bon espoir que le MAX 10 soit certifié avant la fin de l'année et qu'il puisse voler au début de l'année 2025.

Ryanair possède actuellement 136 MAX 8 et 409 737 d'ancienne génération dans une flotte de 574 jets, mais prévoit d'augmenter cette dernière à 210 MAX 8 et jusqu'à 300 MAX 10.

Interrogé sur le fait de savoir si Ryanair s'inquiète de sa grande dépendance à l'égard du MAX ou si elle cherche à se diversifier, M. Sorahan a répondu : " Non, je pense que le MAX est un bon choix pour Ryanair : "Non, je pense que le MAX est un excellent avion. Mais il a ajouté que "si quelque chose devait se produire", Ryanair aurait la possibilité de ne pas vendre ses anciens 737.

"Mais la réalité est que nous sommes très désireux de mettre la main sur le plus grand nombre possible de 8200 et de 10 pour assurer notre croissance au cours des prochaines années", a-t-il déclaré. Le 8200 est la version haute densité du MAX 8 commandé par Ryanair. (Rédaction : Conor Humphries ; Montage : Jamie Freed)