SCSK Corporation est principalement engagée dans la fabrication de systèmes, la distribution de systèmes et autres. Le secteur des systèmes de fabrication fournit des solutions de technologie de l'information (TI), notamment des systèmes d'infrastructure, des systèmes d'information, des systèmes de gestion de la production, des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement (GCA) et des systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC) à des clients de l'industrie manufacturière. Le secteur des systèmes de communication fournit des systèmes d'infrastructure, des systèmes d'information et des solutions de gestion de la relation client à des clients de l'industrie de la communication, de l'énergie et des médias. Le secteur des systèmes de distribution fournit des systèmes d'infrastructure et autres. Le secteur des systèmes financiers prend en charge le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes. L'activité de solutions fournit des services d'installation et autres. L'activité de services aux entreprises fournit diverses solutions. L'activité de solutions de plate-forme fournit des produits utilisant des technologies avancées.

Secteur Services et conseils en informatique