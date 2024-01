Sixt SE est une société de portefeuille basée en Allemagne qui fournit des services de mobilité. La société, par le biais de ses produits SIXT rent, SIXT share, SIXT ride et SIXT+, propose une gamme de services de mobilité dans les domaines de la location de voitures et de véhicules utilitaires, de l'autopartage, des services de transport et des abonnements automobiles. SIXT App (application) fournit aux clients un accès numérique à environ 240 000 véhicules et environ 1,5 million de conducteurs connectés dans plus de 100 pays dans le monde. La société exploite également un réseau de sociétés partenaires avec d'autres fournisseurs de mobilité, des compagnies aériennes et des chaînes hôtelières.

Indices liés MDAX