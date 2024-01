Stryker Corporation figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements orthopédiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements chirurgicaux et produits de neurotechnologie (57,5%) : instruments chirurgicaux à moteur électrique, systèmes de navigation chirurgicale, matériel d'endoscopie, systèmes d'imagerie numérique, équipements de neurochirurgie, dispositifs neurovasculaires, etc. Par ailleurs, le groupe propose des lits médicaux, des chariots, des brancards ainsi que du matériel destiné aux urgences ; - implants orthopédiques (42,5%) : prothèses articulaires, implants traumatologiques, micro-implants, ciment orthopédique, produits d'orthobiologie, etc. En outre, le groupe propose des implants rachidiens. A fin 2022, le groupe dispose de 48 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (12,7%), Asie-Pacifique (10,2%) et autres (3,2%).

