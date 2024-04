TAL Education Group est une société de portefeuille pour un groupe de sociétés engagées dans la fourniture de programmes de tutorat après l'école pour les élèves du primaire et du secondaire en République populaire de Chine (RPC). La société offre principalement des services de tutorat aux élèves de la maternelle à la douzième année (K-12), couvrant les matières scolaires de base, notamment les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'histoire, la géographie, les sciences politiques, l'anglais et le chinois. Elle fournit également des services de conseil pour les études à l'étranger et des cours de préparation aux principaux tests standardisés, et exploite plusieurs plateformes communautaires en ligne, dont www.jzb.com (avec l'application Jiazhang Bang (app)) et www.mmbang.com (avec l'application Mama Bang). Les principales marques de la société sont Xueersi, Mobby, Firstleap, Izhikang et Shunshun Liuxue. La société exerce ses activités principalement en Chine continentale et à Hong Kong.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers