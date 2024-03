TESLA : HSBC reste à 'alléger', objectif 143 dollars

Le 27 mars 2024 à 17:06 Partager

HSBC a renouvelé mercredi sa recommandation 'alléger' et son objectif de cours de 143 dollars sur le titre Tesla, soulignant les nombreux défis auxquels le constructeur de véhicules électriques est aujourd'hui confronté.



S'il note que l'appétit des investisseurs a récemment été relancé par la promesse de l'arrivée prochaine de la conduite autonome 'sans les mains' (FSD) et par le potentiel de croissance affiché par le groupe, ces éléments s'assortissent pour la plupart de risques, fait valoir l'intermédiaire.



HSBC explique surtout s'inquiéter du temps nécessaire au groupe d'Elon Musk pour mettre sur le marché ses différents concepts, mais aussi du ralentissement de plus en plus évident de la croissance de ses livraisons.



L'analyste indique avoir abaissé ses prévisions de résultats sur Tesla fin de tenir compte de la faiblesse plus prononcée que prévu des volumes ainsi que de ses baisses de prix, supérieures aux attentes.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.