The Berkeley Group Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans le développement immobilier résidentiel à usage mixte. Elle construit des maisons et des quartiers à Londres, à Birmingham et dans le sud de l'Angleterre. La société se spécialise dans la régénération des friches industrielles, en redonnant vie à des terrains sous-utilisés pour créer des lieux durables et riches en nature. Son portefeuille de projets comprend Sunningdale Park, Sunninghill Square, Bankside Gardens, Berkeley Place, Abbey Barn Park, Hareshill Crookham Village, Hartland Village, Knights Quarter, Hertford Locks, The Arches, The Eight Gardens, Farmstead at Tannersbrook, Hildenborough, Holborough Lakes, Foal Hurst Green, Hollyfields, Grand Union, Prince Of Wales Drive, Camden Goods Yard, South Quay Plaza, Chelsea Creek, Beaufort Park, Filmworks Ealing, Woodberry Down, Fulham Reach et autres. Les marques de la société comprennent Berkeley, St Edward, St George, St James, St Joseph et St William.

Secteur Construction de logements