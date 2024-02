Le programme de service Green Glove de Tigo crée un lien essentiel entre les fabricants de matériel solaire, les concepteurs de systèmes et les installateurs pour assurer la qualité et la longévité des installations solaires.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO), fournisseur de premier plan de solutions solaires et de stockage d'énergie intelligentes, a annoncé aujourd'hui que le programme innovant Green Glove de la société a permis de satisfaire les installateurs, l'équipe apportant son soutien tout au long de la phase d'installation. Accessible à tous les installateurs solaires, le programme Green Glove est spécialement conçu pour offrir une expérience d'assistance premium qui enrichit le parcours de l'installateur C&I, de la conception à la mise en service. Depuis le lancement du programme, des installateurs d'Amérique du Nord et d'Europe ont profité du programme Green Glove pour 70 installations, ce qui s'est traduit par de meilleurs résultats pour les utilisateurs en bout de chaîne.

Pour les installateurs de Tigo tels que Southern California Energy Alternatives et Circuit Electric Service, le processus Green Glove commence par un examen complet de la conception avant l’installation, dans lequel le personnel de soutien de Tigo fournit des informations et des conseils précieux. Pendant l’installation, le personnel de soutien est disponible sur appel aux emplacements régionaux de Tigo pour aider et répondre à toute préoccupation. Après l’installation, l’équipe d’assistance effectue des examens approfondis et des discussions de suivi, répondant continuellement aux questions en suspens et recueillant de précieux commentaires pour améliorer l’expérience d’installation globale.

« Optimiser le processus d'installation est d'une importance capitale pour nous car nous opérons dans plus de 15 États américains, et nous nous sommes impliqués dans le programme Green Glove pour aider nos installateurs à faire face à la grande variété de méthodes de construction et de conceptions auxquelles ils sont confrontés », a déclaré Brittany Johnson, coordinatrice de projet chez Circuit Energy Solutions. « Lorsque nous avons entendu parler du lancement de Green Glove, nous avons décidé de l'essayer car de telles relations étroites avec les fournisseurs de technologie solaire sont vraiment rares. Ce fut une excellente décision car la revue de conception était conviviale, et avoir un support sur appel pendant l'installation a tout changé. Notre équipe lui donne une note parfaite à tous les niveaux. »

« Ce que Tigo Energy réalise avec Green Glove est bien mieux que ce que font les autres pour leurs clients », a déclaré Brandon Slater, président de Southern California Energy Alternatives. « Tigo propose non seulement des produits de qualité excellente pour la conception et l'installation, mais son programme Green Glove élève toute l'expérience d'installation à un niveau supérieur. Notre collaboration avec Tigo a été tout simplement géniale et a permis à SCE Alternatives d'améliorer son expérience client. »

À travers une série d'engagements de soutien formalisés, le programme Green Glove garantit la qualité dans toute la chaîne de valeur solaire avec un processus qui implique les installateurs avant, pendant et après l'installation. Après plus de 15 ans sur le marché, avec plus de dizaines de milliers d'installations commerciales et plus de 1,5 GWh surveillés quotidiennement, Tigo partage des données sur les clés de succès et les défis des installations solaires commerciales et industrielles. Avec une plateforme MLPE (Module-Level Power Electronics) qui interagit avec des milliers d'onduleurs différents provenant de dizaines de fournisseurs sur le marché, Tigo a également une vue exceptionnellement large de presque toutes les configurations et situations envisageables.

« Pour assurer la croissance continue de l'industrie solaire, nous devons agir en équipe en mettant un accent sur la qualité. Green Glove est le playbook de Tigo qui contribue à façonner l'avenir du solaire grâce à la qualité et à la collaboration », a déclaré JD Dillon, directeur marketing de Tigo Energy. « Avec des milliers d'heures d'ingénierie consacrées à l'analyse des problèmes dans les installations C&I, qu'ils soient liés ou non aux produits Tigo, les participants à Green Glove bénéficient d'une base de connaissances pratique sans précédent. Le succès de Green Glove à ce jour témoigne de l'engagement de Tigo envers un solaire qualitatif et sans compromis. »

Pour vous inscrire au programme Green Glove, visitez le site web de Tigo Energy.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, la société Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, surveillent l’énergie en temps réel et permettent un arrêt rapide commandé par code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com .

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240207033805/fr/