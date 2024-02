Pour l'Australie, la Chine est devenue la poule aux œufs d'or qui est toujours sur le point d'arrêter de pondre.

Depuis plus de trente ans, il ne s'est pas passé une année sans qu'une crise chinoise ne soit imminente et ne mette fin aux rivières d'or qui se déversent dans les coffres de l'Australie.

Les dernières frayeurs ont pris la forme d'un effondrement des marchés boursiers chinois, d'une faillite du promoteur China Evergrande et de ce que cela pourrait signifier pour le secteur de l'immobilier, qui est l'épine dorsale de l'économie chinoise.

Cela devrait être une mauvaise nouvelle pour l'Australie, car ce secteur est un grand utilisateur d'acier et donc de minerai de fer, la plus grande source de revenus d'exportation du pays.

Pourtant, si la Chine joue un rôle prépondérant, David Goodman, directeur du Centre d'études chinoises de l'Université de Sydney, rejette l'idée que l'Australie soit dépendante d'elle.

"Nos deux économies sont tout à fait complémentaires, mais la différence est que nous sommes vraiment ouverts à l'économie mondiale. La Chine est le meilleur endroit pour nous, ne vous méprenez pas, (mais) si nous n'avions pas cela, nous serions ailleurs. Je pense que tout le monde l'accepte.

DEMANDE D'EXPORTATIONS

La menace que représente Evergrande n'est pas non plus une surprise. Dès 2021, la Reserve Bank of Australia (RBA) en parlait déjà, et Evergrande figure depuis dans ses perspectives politiques.

Plus de deux ans plus tard, les exportations australiennes vers la Chine ont rarement été aussi fortes.

Les dernières données de décembre montrent que les exportations de biens ont atteint 18,5 milliards de dollars australiens (12 milliards de dollars), soit une hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Au cours de l'année écoulée, la Chine a acheté pour 203 milliards de dollars australiens d'exportations australiennes, soit une hausse de 37 % par rapport à la même période de 2019, avant la pandémie.

Il s'agit en grande partie de minerai de fer, qui a beaucoup plus d'acheteurs que la Chine et qui a généré à lui seul 187 milliards de dollars australiens de revenus au cours de l'année qui s'est terminée en décembre.

Les importations chinoises de ce minerai semblent avoir atteint un niveau record en janvier, ce qui a permis de maintenir les prix autour de 130 dollars la tonne. Ce prix est bien supérieur aux 60 dollars la tonne que le gouvernement australien prévoit pour son budget et représente une manne importante pour les recettes fiscales.

En effet, ces recettes sont l'une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement travailliste peut se permettre de procéder à une vaste série de réductions de l'impôt sur le revenu cette année.

D'autres exportations ont également bénéficié du récent dégel des relations diplomatiques entre Pékin et Canberra, qui a vu la Chine lever les restrictions sur le charbon et l'orge et probablement bientôt assouplir les droits de douane sur le vin.

L'INVESTISSEMENT ? QUELS INVESTISSEMENTS ?

L'une des faiblesses du pays est le tourisme en provenance de Chine, qui représente moins de la moitié des niveaux d'avant la pandémie et qui pèse sur les casinos et les détaillants de produits de luxe.

Le nombre d'étudiants chinois a également chuté, mais l'écart a été plus que comblé par d'autres pays, notamment l'Inde. L'afflux a été si important que le gouvernement resserre les règles d'entrée.

L'Australie ne dépend pas non plus des investissements chinois, qui ont toujours été insignifiants par rapport aux sommes colossales dépensées par les sociétés minières et énergétiques mondiales.

Selon les données de KPMG et de l'université de Sydney, l'investissement chinois le plus élevé jamais atteint a été de 16 milliards de dollars en 2008, une goutte d'eau dans l'océan de l'économie australienne de 2,6 trillions de dollars australiens (1,71 trillion de dollars).

L'angoisse constante à l'égard de la Chine a pesé sur le dollar australien, qui est désormais utilisé par les investisseurs du monde entier comme un substitut liquide pour les paris contre le géant asiatique.

Le dollar australien languit actuellement à 0,6500 $ alors que les mesures historiques de la juste valeur suggèrent qu'il devrait se situer autour de 0,7300 $, et cela s'explique en grande partie par l'effet de la Chine.

Pourtant, une fois de plus, cela a été une aubaine pour les bénéfices miniers car les ressources australiennes sont vendues en dollars américains, alors que les études de la RBA montrent que l'impact sur l'inflation nationale a été mineur.

Elliot Clarke, responsable de l'économie internationale à la Westpac, conclut : "Il n'y a donc pas vraiment de force perturbatrice claire autre que ce que vous pouvez voir en termes de sentiment de marché en ce moment".

"Sommes-nous dépendants des promoteurs chinois ? Non, pas vraiment. Les investisseurs étrangers pensent-ils qu'il existe un risque de contagion de la Chine à l'Australie ? Non, pas vraiment. (1 $ = 1,5218 dollar australien) (Reportage de Wayne Cole et Stella Qiu ; Rédaction de Lincoln Feast.)