Les actions chinoises ont poursuivi leur déclin jeudi, atteignant leur plus bas niveau depuis près de cinq ans, la reprise économique inégale de la Chine et la perspective de mesures de relance limitées ayant détourné les investisseurs des actifs plus risqués.

L'indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises a chuté de 0,6 %, son plus bas niveau depuis début 2019, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu 1,6 % à la mi-journée. Les actions de Hong Kong se sont stabilisées après la liquidation de mercredi.

"De grandes réductions de taux ou un assouplissement quantitatif étaient peu probables et les autorités devraient s'appuyer davantage sur la politique budgétaire pour stimuler l'économie", a déclaré Tao Wang, économiste en chef d'UBS pour la Chine, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi.

Les capitaux étrangers ont enregistré des ventes nettes de 519 millions de yuans (72,13 millions de dollars) via la liaison commerciale nord avant la pause déjeuner, après avoir enregistré la vente nette la plus importante depuis plus d'un an mercredi.

Plusieurs ETF liés aux principaux indices chinois, y compris E Fund CSI300 Index ETF, ont vu leur volume de transactions et leur chiffre d'affaires augmenter au cours des deux derniers jours.

"L'équipe nationale a essayé d'acheter des ETF suivant l'indice CSI300, où le chiffre d'affaires a considérablement augmenté, mais la pression de l'effondrement du marché persiste", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note avant l'ouverture du marché jeudi.

La vigueur du dollar américain a également maintenu le yuan sous pression, ce qui réduit la marge de manœuvre des responsables politiques chinois pour réduire les taux d'intérêt.

(1 $ = 7,1958 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)