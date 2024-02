Les actions chinoises ont enregistré leur plus forte hausse en deux ans mardi et le yuan s'est apprécié grâce à une série de signaux indiquant que les autorités renforcent leur détermination à soutenir les marchés en difficulté.

Le Shanghai Composite a bondi de 3,2 %, son plus grand gain quotidien depuis mars 2022. Le volume des échanges a été le plus élevé depuis le mois de mai de l'année dernière.

L'indice CSI 300 a grimpé de 3,5 %, sa plus forte hausse en une journée depuis novembre 2022, et l'indice des petites capitalisations a enregistré sa plus forte hausse depuis 2008.

Ce rebond intervient après que les principaux indices du pays ont chuté à leur plus bas niveau depuis cinq ans au cours des dernières séances, en raison de la morosité de l'économie qui s'essouffle et de l'absence de mesures de relance énergiques, comme celles mises en œuvre lors des crises précédentes.

La majeure partie de l'augmentation s'est produite lorsque les traders sont revenus de la pause de la mi-journée après avoir digéré une volée de titres utiles.

Bloomberg News a rapporté que le président Xi Jinping discuterait des difficultés du marché boursier avec les régulateurs financiers. Les régulateurs ont également annoncé de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert et les investisseurs publics ont déclaré qu'ils élargissaient leurs plans d'achat d'actions.

"C'est encore loin d'être convaincant, mais vous cessez de paniquer lorsque les décideurs politiques commencent à paniquer", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour, qui a récemment acheté des actions.

L'achat net de 12,6 milliards de yuans (1,75 milliard de dollars) par les étrangers a été le plus important de l'année jusqu'à présent.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng a progressé de 4 %, enregistrant ainsi sa plus forte hausse en six mois. Les valeurs vedettes du marché, qui ont été battues en brèche, ont ouvert la voie, l'indice Hang Seng des valeurs technologiques affichant une hausse de 6,8 %, sa plus forte progression depuis plus d'un an.

Les géants du commerce en ligne, Alibaba et JD.com, ont été parmi les plus performants avec des gains supérieurs à 7,5 %. Le promoteur Longfor a augmenté de 10 %, tout comme la division des services immobiliers de Country Garden.

Sur le continent, les actions du secteur de la santé, en hausse de 8 %, les actions du secteur de l'intelligence artificielle, en hausse de 7,4 %, et les actions du secteur des nouvelles énergies, en hausse de 6,3 %, ont été les plus performantes.

Même les petites capitalisations, auparavant en chute libre, ont progressé de 7 %.

"Le fait que le président Xi se soit entretenu avec les régulateurs financiers au sujet du marché boursier est un autre signe que le président lui-même prend cette question au sérieux", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

Selon Bloomberg, la China Securities Regulatory Commission n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur son rapport, qui indiquait que le régulateur prévoyait d'informer les hauts dirigeants de l'état des marchés dès mardi.

Le yuan, qui a été soutenu par les directives plus fermes que prévu de la banque centrale ces derniers jours, était également à la hausse, remontant de son plus bas niveau de trois semaines de lundi à 7,1865 pour un dollar.

Cependant, certains analystes ont déclaré que tout ce qui semblait soutenir le rebond du marché était l'achat par des investisseurs soutenus par l'État, surnommés les "investisseurs en capital".

équipe nationale

"et non un renversement soudain du sentiment des investisseurs, avec peu de signes que les décideurs politiques agiraient bientôt pour résoudre les problèmes économiques structurels tels que la faiblesse de la demande et les pressions déflationnistes.

Le fonds d'État Central Huijin Investment a déclaré mardi qu'il avait élargi le champ des fonds qu'il achetait et qu'il augmenterait encore ses achats, ce qui est considéré comme un soutien important, même si c'est à court terme.

"Je dirais que ce type de mesures était nécessaire pour soutenir le sentiment des investisseurs, de sorte que les réactions initiales ont toutes été positives", a déclaré Ryota Abe, économiste à la SMBC.

"Toutefois, les fondamentaux économiques restent inchangés. Tant que les marchés auront des inquiétudes fondamentales sur l'économie réelle, la série d'annonces ne sera efficace qu'à court terme." (1 $ = 7,1894 yuans chinois renminbi) (Reportage de Shanghai Newsroom. Reportage complémentaire de Rae Wee et Tom Westbrook à Singapour. Rédaction : Tom Westbrook ; Rédaction : Jamie Freed et Kim Coghill)