Les investisseurs chinois se ruent sur les actions à dividende élevé pour tirer le meilleur parti possible des actions dans une économie en difficulté, plusieurs analystes de marché approuvant cette stratégie défensive.

L'indice CSI Dividend - composé de sociétés traditionnelles des secteurs de l'énergie, de la finance et des matériaux qui versent des dividendes élevés - a augmenté de 2,6 % au cours de la première semaine de l'année 2024. En comparaison, l'indice de référence a chuté de 3 %, enregistrant ainsi son pire début d'année depuis 2016.

"Nous avons vu les investisseurs institutionnels déplacer leurs investissements vers des actions à dividendes élevés, car ils recherchent la valeur et la certitude", a déclaré Lei Meng, stratège en actions chinoises chez UBS Securities, soulignant que la confiance dans l'économie et le marché boursier reste faible.

L'économie chinoise n'a pas réussi à rebondir depuis sa réouverture l'année dernière après une pandémie, et a été confrontée à une crise immobilière, à un endettement des gouvernements locaux et à un risque de déflation qui ont affaibli le marché boursier et entamé le moral des investisseurs.

Les entreprises qui versent des dividendes élevés et réguliers sont donc devenues attrayantes pour les investisseurs à la recherche de rendements élevés. L'indice CSI Dividend offre un rendement moyen de 6,3 %, contre 2,8 % pour l'ensemble des sociétés de premier ordre du CSI 300, selon les données du China Securities Index.

Les obligations d'État à dix ans offrent un rendement de 2,5 %.

Les fonds négociés en bourse (ETF) axés sur les dividendes ont également attiré les investisseurs au cours des quatre dernières semaines. Au cours de la première semaine de 2024, ils ont reçu plus de 2 milliards de yuans (279,10 millions de dollars) d'entrées nettes, contre 3,8 milliards de yuans de sorties nettes pour les ETF d'actions plus larges, a déclaré Sinolink Securities dans une note à ses clients la semaine dernière.

L'indice de référence des cours boursiers a enregistré une perte cumulée de 37 % depuis 2020, et a terminé l'année 2023 comme le plus mauvais élève mondial parmi les principaux marchés boursiers, aux côtés de l'indice de référence Hang Seng de Hong Kong, avec une baisse de plus de 10 % dans les deux cas. Shaanxi Coal Industry, China Shenhua Energy et Tangshan Port Group - les principaux composants de l'indice des dividendes - sont en hausse de 7 % à 14 % depuis le début de l'année.

Ling Peng, gestionnaire de fonds chez HuangYuan Asset Management, qui a opté pour des actions à dividendes élevés et a réalisé un gain de 7,8 % en 2023, s'attend à ce que cette stratégie continue à porter ses fruits en 2024.

Bien que les prix des actions des sociétés à dividendes élevés aient beaucoup augmenté au cours des trois dernières années, elles sont sous-évaluées et certains de leurs rendements atteignent des niveaux record, a déclaré Ling.

L'indice CSI Dividend se négocie à un ratio cours/bénéfice de 5,9, contre 10,7 pour l'indice CSI 300.

Jason Lui, responsable de la stratégie des dérivés d'actions pour l'Asie-Pacifique chez BNP Paribas, a déclaré que les dividendes sont susceptibles d'être un thème d'investissement, même dans un marché hongkongais déprimé.

"Si le marché entre maintenant dans une phase de réduction des taux, les sociétés offrant des dividendes de 7 ou 8 % deviendront soudainement une proposition très intéressante pour les investisseurs à la recherche de meilleurs rendements que ceux offerts par les obligations.

Li Bei, fondatrice de Shanghai Banxia Investment Management, a indiqué ce mois-ci dans une lettre aux investisseurs qu'elle avait augmenté le nombre d'actions à dividendes dans son portefeuille en espérant que les nouvelles allocations des compagnies d'assurance au marché boursier profiteraient à ces sociétés cette année.

"Elles préfèrent les entreprises à dividendes élevés", a déclaré Mme Li.

Les compagnies d'assurance adoptent généralement une approche conservatrice en matière d'investissement en actions. En outre, la Chine a assoupli les règles permettant aux assureurs d'investir dans des actions à la fin de l'année dernière afin de stimuler un marché en perte de vitesse.

(1 $ = 7,1659 yuans chinois renminbi)