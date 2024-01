Cette semaine, la roupie indienne cherchera probablement à renforcer sa dynamique naissante, en comptant sur l'augmentation de la dette et des flux spéculatifs, ainsi que sur la faiblesse du dollar, tandis que les rendements des obligations d'État pourraient se consolider après avoir chuté la semaine dernière.

La devise a terminé en hausse à 82,9225 contre le dollar vendredi, affichant son meilleur gain hebdomadaire en un mois. Les traders s'attendent à ce que la monnaie évolue dans une fourchette de 82,70 à 83,20 cette semaine.

"La semaine dernière indique-t-elle que la fourchette à court terme (USD/INR) a changé et s'est déplacée vers le bas ?", a déclaré un cambiste d'une banque privée.

"Pour que ce soit un oui, nous ne pouvons pas avoir un retour à des niveaux de type 83,10, au moins.

La question cruciale sera de savoir si l'USD/INR franchit "le support de 82,90 et amorce une tendance à la baisse", a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche - FX et taux d'intérêt - chez Kotak Securities.

Les devises asiatiques se concentrent principalement sur l'évolution des taux d'intérêt américains. Les données sur l'inflation américaine de la semaine dernière n'ont pas entamé les paris de réduction des taux, ce qui indique que les perspectives du dollar restent faibles, selon les analystes.

Cette semaine, les traders se concentrent sur les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, mardi, et sur les données des ventes au détail américaines, mercredi.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans de l'Inde a terminé 5 points de base (pb) plus bas à 7,1795% la semaine dernière, après avoir augmenté de 6 pb au cours de la semaine précédente.

Les traders s'attendent à ce que le rendement fluctue dans une fourchette de 7,14%-7,22% cette semaine.

Les rendements obligataires indiens ont baissé la semaine dernière après que Bloomberg Index Services ait proposé d'inclure certains titres dans l'indice Bloomberg Emerging Market Local Currency à partir de septembre.

Cette proposition intervient après que JPMorgan a déclaré en septembre qu'il inclurait l'Inde dans son indice de dette des marchés émergents largement suivi à partir de juin, ce qui avait déclenché d'importants achats d'obligations d'État par des investisseurs étrangers.

Les flux étrangers et les paris sur une détente des taux directeurs pourraient faire baisser les rendements des obligations d'État cette année.

Le rendement de l'obligation de référence devrait baisser d'environ 50 points de base, pour atteindre 6,75 % dans les mois à venir, tandis que les rendements à plus court terme pourraient connaître des baisses plus marquées, entraînant une pentification de la courbe des rendements, a déclaré Vikas Goel, directeur général du négociant principal PNB Gilts.

L'inflation annuelle de détail en Inde a augmenté au rythme le plus rapide en quatre mois en décembre, entraînée par une augmentation des prix de certains produits alimentaires, car elle a augmenté à 5,69% au cours du mois par rapport à 5,55% en novembre, les données ont montré vendredi.

Nomura a déclaré que la Reserve Bank of India (RBI) serait attentive aux risques d'un resserrement excessif et qu'elle se concentrerait probablement sur la croissance, alors que l'inflation tend à se rapprocher de 4 % et que le cycle des taux d'intérêt mondiaux pivote.

"Étant donné que la RBI a également commencé à fournir des liquidités à court terme par le biais de son opération principale de repo à 14 jours, nous pensons que le moment est venu de changer de position pour devenir neutre ; cependant, nous considérons qu'il s'agit d'une décision serrée et nous attribuons une probabilité de 50 % à cette décision", a déclaré ICICI Securities Primary Dealership dans une note.

