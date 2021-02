Stratégie du fonds géré par AMUNDI ASSET MANAGEMENT L'objectif de gestion du fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe en investissant dans des titres de sociétés dont la valorisation présente un potentiel d'amélioration lié à la restructuration en cours ou à venir des activités desdites sociétés.

Performances du fonds : Amundi Actions Restructurations PC

Performances Historiques Glissantes au 09-02-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +3.91% +1.45% +10.07% +15.78% +2.46% +12.69% - Catégorie 2.51% 0.16% 8.24% 12.55% -0.47% 16.12% -

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais Amundi Actions Restructurations PC 3.91% 12.69% 81M EUR 1.5% Amundi Actions Restructurations IC 3.95% 14.07% 21M EUR 1.1%

