Stratégie du fonds géré par DNCA FINANCE L'objectif de gestion du FCP est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

Performances du fonds : Eurose C

Performances Historiques Glissantes au 18-08-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -8.86% -0.65% +3.93% -9.92% -4.76% -6.78% +76.57% Catégorie -2.16% 0.44% 4.26% -3.87% -0.33% 1.93% -

Parts du fonds Nom 1er Jan 3 ans Notation Taille Frais Eurose N -8.58% 0.00% NC 44M EUR 0.9% Eurose C -8.86% -6.78% 3136M EUR 1.4%

