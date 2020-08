Stratégie du fonds géré par FIDELITY (FIL INV MGMT (LUX) S.A.) Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Investit principalement dans des actions qui se trouvent dans une situation particulière et dans des actions de sociétés plus petites à fort potentiel de croissance en Asie, hormis le Japon. Les actions se trouvant dans une situation particulière font généralement l'objet d'évaluations attrayantes par rapport aux actifs nets ou aux bénéfices potentiels. A cela s'ajoutent d'autres facteurs qui peuvent influencer favorablement le cours des actions. Un maximum de 25 % du portefeuille est réservé aux investissements autres que ceux effectués dans les actions se trouvant dans une situation particulière ou les actions de plus petites sociétés à fort potentiel de croissance. Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B chinoises.

Performances du fonds : Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR

Performances Historiques Glissantes au 27-08-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -1.93% +4.1% +15.32% +2.73% +9.95% +14.58% +310.9% Catégorie 4.7% 5.39% 15.98% 6.11% 18.5% 20.04% -

Exposition sectorielle au 31-07-2020

Exposition par type d'actif au 31-07-2020 Long Court Nets Actions 99.29% 0.65% 98.64% Liquidités 3.59% 2.24% 1.35% Obligations 0.01% 0% 0.01%

