Stratégie du fonds géré par MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED L'objectif d'investissement du Global Brands Fund est de rechercher un taux de rendement à long terme attractif, mesuré en dollar US, en investissant principalement dans des titres de capital de sociétés de pays développés. Le Compartiment investira dans un portefeuille concentré de sociétés dont la réussite est, de l'avis de la Société, fondée sur des actifs incorporels (dont, notamment, des marques, copyrights ou méthodes de distribution) à la base d'une solide franchise commerciale. Le Compartiment pourra également investir, à titre accessoire, dans des actions assorties de droits préférentiels, titres de dette convertibles en actions ordinaires ou en actions assorties de droits préférentiels, warrants et autres valeurs mobilières donnant accès au capital.

Performances du fonds : MS INVF Global Brands AH EUR

Performances Historiques Glissantes au 16-12-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +8.35% +0.13% +1.37% +9.81% +8.53% +28.29% +162.89% Catégorie 5.78% -2.25% 5.65% 1.86% 3.47% -3.69% -

Exposition sectorielle au 31-10-2020

Exposition par type d'actif au 31-10-2020 Long Court Nets Actions 89.47% 0% 89.47% Liquidités 8.8% 0.02% 8.78% Autres 2.21% 0.46% 1.75%

