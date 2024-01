Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont terminé le premier jour de bourse de l'année 2024 avec un gain et ont atteint un plus haut de 19 mois grâce à la biopharmacie et au commerce électronique.

** Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a clôturé en hausse de 14,53 points, soit 0,55%, à 2 669,81 mardi. Il s'agit de son plus haut niveau depuis le 3 juin 2022.

** "Le gain de l'indice a été mené par un bond en avant des actions biopharmaceutiques, tandis que les étrangers ont acheté des fabricants de puces sur l'espoir d'une amélioration de la demande", a déclaré Seo Sang-young, un analyste de Mirae Asset Securities.

** Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté pour un troisième mois en décembre, mais à un rythme plus lent, car la faible demande de produits coréens en Chine a compensé les ventes mondiales robustes de semi-conducteurs.

** Le fabricant biopharmaceutique Celltrion a bondi de 14,89%, affichant sa meilleure journée depuis fin mars 2020. Son homologue Samsung Biologics a gagné 3,82%.

** La messagerie instantanée Kakao a bondi de 6,63%, tandis que le moteur de recherche Naver a augmenté de 1,56%.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, les fabricants de puces ont augmenté, mais les constructeurs automobiles ont chuté, tandis que les fabricants de batteries ont été mitigés.

** Sur les 939 titres échangés, 440 ont progressé et 450 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 227,2 milliards de wons (174,72 millions de dollars) pour la journée sur le tableau principal.

** Le won a terminé les échanges onshore à 1.300,4 pour un dollar, 0,95% de moins que sa clôture précédente à 1.288,0.

** C'était le premier jour où les autorités sud-coréennes ont ouvert le marché interbancaire des changes aux institutions financières étrangères dans le cadre d'un programme pilote.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,34 point à 105,09.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 8,7 points de base à 3,232%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 13,4 points de base à 3,309%. (1 $ = 1 300,3400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)