Les tensions géopolitiques et les craintes de voir la Fed repousser sa première baisse de taux ont pesé sur la tendance hier à New York, l'indice S&P500 ayant terminé en repli de 0.21% à 5051 points.

Tandis que l'Europe reprend quelques couleurs aujourd'hui, sur fond de détente des rendements obligataires, l'indice américain gagne 0.2% en préouverture.



Seule statistique au programme, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30.



Graphiquement, la consolidation se poursuit. La zone des 5038 points devra engendrer une réaction positive sous peine de dégagements plus marqués en direction des 4983/4943 points.

Les opérateurs devraient limiter les initiatives, dans l'attente de précisions sur la situation au Moyen Orient et avant de nombreuses publications d'entreprises.