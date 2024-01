Des dizaines d'entreprises se sont précipitées ces dernières semaines pour obtenir des données et participer à la vente aux enchères, ordonnée par la justice américaine, d'actions d'une société mère du raffineur pétrolier Citgo Petroleum, basé à Houston et joyau de la couronne étrangère du Venezuela, selon des personnes au fait du dossier, alors qu'un premier tour d'enchères doit se terminer lundi.

La vente, qui devrait être l'une des plus importantes ventes aux enchères judiciaires aux États-Unis, a été lancée en octobre par un juge du Delaware afin de régler une longue bataille juridique contre le Venezuela pour des expropriations et des défauts de paiement croissants depuis qu'il a nationalisé des actifs énergétiques et miniers appartenant à des étrangers il y a plus d'une décennie.

Le juge a déclaré PDV Holding, l'une des sociétés mères de Citgo, responsable de la dette extérieure du pays sud-américain, ouvrant ainsi la porte à quelque 20,8 milliards de dollars de créances de la part de 17 créanciers. Les deux sociétés sont détenues en dernier ressort par la compagnie pétrolière nationale Petroleos de Venezuela (PDVSA), basée à Caracas.

Quatre personnes impliquées dans le processus ont déclaré à Reuters que des banques d'investissement et des entreprises du secteur de l'énergie se sont précipitées à la dernière minute pour obtenir et analyser les données financières et opérationnelles de Citgo, après des mois de désintérêt.

Plusieurs dizaines de groupes, dont des investisseurs, des compagnies pétrolières et gazières, des raffineurs et d'anciens cadres du secteur de l'énergie, ont demandé des informations compilées par Evercore Group, la banque d'investissement qui supervise les efforts de marketing, ont déclaré ces personnes.

"Le niveau d'intérêt est très élevé", a déclaré une personne au fait du processus. "Il y a de multiples poches de capitaux qui s'intéressent à l'entreprise et à ses actifs.

Le mineur canadien Crystallex, qui a porté l'affaire devant le tribunal du Delaware en 2017, le producteur de pétrole américain ConocoPhillips et des unités de Tidewater ont été jugés prioritaires par le tribunal pour l'encaissement de tout produit de la vente.

Les représentants de Crystallex et des conseils d'administration de Citgo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. ConocoPhillips et Citgo se sont refusées à tout commentaire.

OFFRES CONFIDENTIELLES

Citgo exploite un réseau de raffinage de pétrole de 807 000 barils par jour, possède des participations dans des pipelines et des terminaux, et fournit du carburant à 4 200 points de vente d'essence indépendants aux États-Unis.

Le septième raffineur américain a déclaré un bénéfice de 1,9 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de l'année dernière.

Mais il n'a pas versé de dividendes au Venezuela depuis 2019, lorsque Citgo a rompu ses liens avec PDVSA à la suite des sanctions américaines visant à réduire les revenus pétroliers du président socialiste Nicolas Maduro et à soutenir le gouvernement de transition du pays.

Le dépôt de la Cour de district des États-Unis vendredi a accepté les demandes de 17 groupes, y compris des unités de O-I Glass, Tidewater, Koch Industries, Pharo, Red Tree Investments et Contrarian Capital, pour recevoir le produit de toute vente aux enchères. Toute attribution devra être approuvée par le Trésor américain.

Les offres confidentielles peuvent être soumises jusqu'à lundi pour le premier tour d'enchères, a décidé le tribunal, un second tour étant provisoirement prévu pour mai. Les offres en espèces des soumissionnaires pour les actions de PDV Holding, dont le seul actif est Citgo, devraient être remises aux créanciers pour satisfaire aux décisions du tribunal et aux adjudications.

"L'intérêt réel sera assez faible compte tenu des risques politiques et juridiques", a déclaré Matthew Blair, responsable de la recherche sur le raffinage chez Perella Weinberg Partners (TPH&Co). "S'il y a un démantèlement et que les parties peuvent faire des offres sur des actifs individuels, l'intérêt augmentera certainement.

Les conseils d'administration de Citgo continuent d'essayer de régler une ou plusieurs des plaintes contre le Venezuela avant la vente aux enchères, a déclaré l'un des conseils d'administration au début du mois, une démarche qui a été embrouillée par les protections américaines empêchant les transactions impliquant le raffineur et par un processus secret qui a gardé les détails de la valeur estimée et des soumissionnaires en dehors des dossiers judiciaires.

"Le conseil d'administration, conseillé par son équipe juridique et ses institutions, analysera les circonstances actuelles et appliquera une stratégie juridique appropriée pour continuer à protéger les actifs américains de PDVSA", a déclaré le conseil d'administration dans un communiqué.