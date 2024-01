La Chine a libéré 179,01 millions de tonnes métriques de quotas d'importation de brut pour 2024, selon des consultants industriels et des sources commerciales chinoises mardi, soit 60 % de plus que l'année précédente.

Quarante et une entreprises, principalement des raffineurs indépendants, ont reçu ces nouveaux quotas, certaines d'entre elles s'étant vu attribuer des quotas pour une année entière, ont indiqué des sources commerciales et les cabinets de conseil JLC et Longzhong. Le quota délivré en janvier de l'année dernière était de 111,82 millions de tonnes.

Zhejiang Petrochemical Corpt - le plus grand raffineur du pays - a reçu un quota de 40 millions de tonnes, correspondant à sa capacité de traitement annuelle, tandis que Shenghong Petrochemical, un autre raffineur privé, s'est vu attribuer 16 millions de tonnes, ce qui correspond également à un quota en année pleine, ont ajouté les sources.

La nouvelle émission s'ajoute à un lot étrange de 3,68 millions de tonnes accordées vers la mi-décembre à un groupe d'usines indépendantes qui, selon certaines sources, seraient comptabilisées sous 2024 bien que les raffineurs devraient avoir fini de les utiliser à la fin de 2023, ont déclaré plusieurs sources ayant connaissance de l'affaire.

Le ministère du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par fax.

La société Yulong Petrochemical, basée à Shandong, qui est la seule grande raffinerie entièrement nouvelle dont les activités devraient commencer cette année, ne figure pas parmi les bénéficiaires du nouveau lot.

En novembre dernier, le raffineur s'est vu accorder son tout premier quota de pétrole brut de 300 000 tonnes.

Pékin gère les importations de pétrole brut par des raffineurs indépendants dans le cadre d'un système de quotas rigide, en émettant généralement plusieurs séries de quotas tout au long de l'année.

Les importations de pétrole brut par les principaux raffineurs d'État, Sinopec, PetroChina et CNOOC, ne sont pas soumises à cette gestion des quotas.

La Chine a émis un total de 203,64 millions de tonnes de quotas d'importation de pétrole brut pour 2023, y compris une tranche impaire libérée en octobre 2022 à l'avance pour 2023 et qui était 14% plus élevée que 2022. (Reportage de Chen Aizhu, Muyu Xu et Florence Tan ; Rédaction de Clarence Fernandez et Jacqueline Wong)